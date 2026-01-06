Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. 3 kişinin testi pozitif çıkarken 1 kişi ise uyuşturucu kullandığını kabul etti.

Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan oyuncu Melisa Döngel, Hürriyet Yazarı "Cihannna" lakaplı Cihan Şensözlü, eski İletişim Başkanlığı çalışanı Mümmine Sena Yıldız ve fenomen Ezgi Eyüboğlun’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Soruşturma kapsamında son olarak Şeyma Subaşı Adli Tıp Kurumu'nda test vermişti. Subaşı'nın testi sonuçlanmasa da uyuşturucu kullandığını kabul etti.

İrem Sak'ın ise testi negatif çıktı.

Daha önce test veren Yusuf Güney'in de sonuçları pozitif çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu serbest bırakılırken Cihan Şensözlü ise tutuklanmıştı. Şensözlü'ye 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' suçlaması yöneltilmişti.