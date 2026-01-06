Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İşletmenin tüm denetimlerden nasıl kaçtığını açıklayamadıklarını belirten yetkililer, geçen yıl belediye sınırları içindeki 128 kamu kuruluşundan sadece 40'ının denetlendiğine işaret etti.

Belediye yetkilileri, bu durumdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, Crans-Montana genelinde kapalı alanlarda her türlü havai fişek kullanımının yasaklandığını kaydetti.

Eksikliklerden duydukları üzüntüyü ifade eden belediye yetkilileri, barın 2020'den bu yana denetlenmediğini söyledi.

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'nin haberine göre, Crans-Montana Belediyesi yetkilileri, yılbaşı kutlamalarında çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.