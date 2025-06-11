Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de yapılan törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören ile vakıf yetkilileri, öğrenciler, öğretmenler, jüri üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencilerin büyükleriyle buluşturularak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin, değerlerin, sosyal yaşantının genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği yarışmada, ortaokul kategorisinde 98, lise kategorisinde ise 61 olmak üzere toplam 159 eser yer aldı.

Çavuşoğlu: “İnsanı insan yapan geçmişidir, değerleridir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Çocukluk hatıralarını paylaşan Çavuşoğlu, “Nişan ve düğünlerde duvara Türk bayrağı asılırdı. Üç gün boyunca yeme içme yapılırdı. İnsanlar kendi zengin değildi ama gönülleri zengindi.” diye konuştu.

İnsanı insan yapanın geçmişi, insan sevgisi ve kültürel değerlerine sahip çıkma bilinci olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Eğer bu değerler sizde yoksa başka bir canlıya dönüşürsünüz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının 450 yıllık bir tarihi ve yerelleşmiş kültürü olduğunu hatırlatarak, bu kültürün savunucusu olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Konuşmasında halk bilimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Çavuşoğlu, folklor biliminin 1850’li yıllarda ortaya çıktığını, Batı’nın kültürel kayıpları erken fark ederek bu alana yöneldiğini, ülkemizde ise halk bilimi çalışmalarının 1940’lı yıllarda başladığına işaret etti.

Çavuşoğlu, “1969’dan sonra bizim manilerimiz, oyunlarımız toplanmaya başladı. Bugün 'Nesiller Buluşuyor' projesiyle aslında bir derleme yapıyoruz. Bu çalışmaların bir filtreden geçerek kayıt altına alınması çok değerlidir. Eminim ki bu 159 başvuru içinde bildiğim ya da bilmediğim birçok yöresel değer ve olay var.” dedi.

Yarışmaya katkı sağlayanların, Kıbrıs Türk kültürüne büyük bir hizmet ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu yarışmayla binlerce video oluşacak, sözlerimiz, manilerimiz bu derlemelerle kayda geçmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında geçmişle bağ kurmanın ve bunu geleceğe taşımanın önemine bir kez daha dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu anlamda Tangül Ünal Çağıner Vakfı’nın Kıbrıs Türk kültürüne ve insanına yaptığı bu katkının çok büyük olduğunu ifade etmek isterim.” dedi.

Kavuklu: “Gençlerle ve geçmiş arasında güçlü köprüler kurmayı amaçlıyoruz”

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da yaptığı konuşmada, projenin temel amacının gençlerle geçmiş arasında güçlü köprüler kurmak olduğunu vurguladı.

Kavuklu, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı çağımızda, asıl önemli olanın çocuklara değer kazandırmak olduğuna dikkat çekerek, “Erdemlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi, topraklarımıza tutunmak için gösterdiğimiz mücadeleyi ve direnci çocuklarımıza aşılamalıyız. Bunları, yapay zeka ya da teknolojide bulamayız. Bu açıdan bu projeye çok değer veriyoruz.” şeklinde konuştu.

- Gören: “Gençlerimizin hatırlayacakları güzel anılar biriktirmelerine destek oluyoruz”

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören de jüri üyelerinin adil bir değerlendirme yaptığını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı jüri üyelerine teşekkür etti. Gören, dereceye giren ya da girmeyen tüm öğrencilerin çalışmalarının çok değerli olduğunu belirterek, “Vakıf olarak bu yarışmayı düzenlemenin temel sebebi çocuklarımızın kendi kültürleri, geçmişleriyle doğrudan bağ kurmalarını sağlamak. Onları dinlemeye, anlamaya ve kıymet vermeye teşvik etmektir. Aynı zamanda ilerde hatırlayacakları güzel anılar biriktirmelerine destek olmaktır.” dedi.

Yarışmada dereceye girenler…

Yarışmanın ortaokul kategorisinde dereceye girenler:

1. Erke Doruk İşeri ( Türk Maarif Koleji) Danışman Öğretmeni Ziba Betmezoğlu; 2. Çetin Peksoylu (Osman Nejat Konuk Ortaokulu ) Danışman Öğretmeni Yeliz Eltutan Sadrazam; 3. Kuzey Yalkut ( Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) Danışman Öğretmeni Simge İlke.

Jüri Özel Ödülü Beyza Kitaplı (Gazimağusa Ticaret Lisesi) ve Danışman Öğretmenleri Ece Açıkel ve Azize Altınsoylu’ya takdim edildi.

Ortaokul kategorisi Mansiyon Ödülleri’ne Mert Küfi Gayi (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) Danışman Öğretmeni Serap Özibret; Alpay Kortaş (Türk Maarif Koleji) Danışman Öğretmeni Ziba Betmezoğlu; Duru Ülkü Şansalan (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) Danışman Öğretmeni Duygu Büyük layık görüldü.

Yarışmanın lise kategorisinde dereceye girenler:

1. Nefise Sabır ( Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi) Danışman Öğretmeni Gizem Naşit; 2. Erdoğan Aker Batıray (Haydarpaşa Ticaret Lisesi) Danışman Öğretmeni Ayşe Akbulut; 3. Niran Özyiğit (20 Temmuz Fen Lisesi) Danışman Öğretmeni Havva Arslan Uğurluay.

Lise kategorisi Mansiyon Ödülleri’ne Meryem İrem Tutar (20 Temmuz Fen Lisesi) Danışman Öğretmeni Şerife Özyiğit Anadol; Yağmur Başlı ( 20 Temmuz Fen Lisesi) Danışman Öğretmeni Yurdagül Akcansoy; Batın Selçuk (Değirmenlik Lisesi) Danışman Öğretmeni Cavidan Selçuk layık görüldü.