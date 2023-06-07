Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 arasında yapılacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 arasında yapılacak.
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