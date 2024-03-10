Güzelyurt Trafik şubesinde görevli polis memuru Bencan Tok mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 9 Mart 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden S.Y'ye parka doğru dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan E.T'ye çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu E.T'nin yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis, kazanın ardından sürücünün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, çocuğun hayati tehlikesi bulunduğunu, ailesinin çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.