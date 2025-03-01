Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Nazlı Şeşen'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Nazlı Şeşen'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.
DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.