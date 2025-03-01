Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı

Nazlı Şeşen'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Nazlı Şeşen'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.