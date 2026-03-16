Ortaylı için ilk tören saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde başladı. Anma programının ardından usta tarihçinin cenazesi Fatih Camii’ne götürülecek. Cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak. Ortaylı’nın naaşı, Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.

Saat 11.00'de başlayan tören için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ortaylı’nın kardeşi Nuriye Ortaylı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör, çok sayıda akademisyen ve vatandaş üniversiteye geldi.

Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan anma törenine; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan çelenk gönderdi.

"YAŞAMAYA DOYAMAMIŞ BU ADAMLA DAHA GÜLÜNECEK ÇOK AN VARDI"

Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Bu kurumun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymuş bu meslektaşınızı sizler de her zaman sevgi ve saygıyla kucakladınız. Bunun için sizlere minnettarım. Babamın evi olarak gördüğü Galatasaray üniversitesinde babamın anısını paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün Kronik Kitap’taki odasına girdiğimde masasının üzerinde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce, hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hocayı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur" dedi.

Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin de bulunduğu bu hazireye Cumhuriyet döneminde defnedilen 10. isim olacak. Hazirede başta Fatih Sultan Mehmed’in türbesi olmak üzere, eşi ve II. Bayezid’in annesi Gülbahar Valide Hatun, Gazi Osman Paşa, Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa ve yazar Ahmed Midhat Efendi gibi pek çok önemli ismin kabri bulunuyor. Ahmed Cevdet Paşa’nın kabri de Fatih Camii Haziresi’nde yer alıyor.

Cumhuriyet döneminde buraya defnedilen isimler arasında Ortaylı’nın hocası olan ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın yanı sıra, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, İslam alimi Ahmed Tâhir Marâşî, asker ve siyasetçi Pertev Demirhan, Fatih Camii Vaizi ve Eski Fatih Müftüsü İbrahim Subaşı, tarihçiler Semavi Eyice ve Kemal Karpat, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İslam alimi Muhammed Emin Saraç yer alıyor.

BAZI SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de cenaze töreni nedeniyle Fatih’te bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Buna göre bugün saat 09.00’dan itibaren İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif güzergâh olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi’nin kullanılabileceği bildirildi.

