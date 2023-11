Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY)’ın organize ettiği At Yarışlarında, sezonun yedinci Koşu Tertibi,40. Yıl Cumhuriyet Kupası adıyla bugün gerçekleşti. 40. Yıl Cumhuriyet Kupası’nın sahibi “TARIK” oldu.

Alayköy Hipodromu’nda gerçekleşen At Yarışlarında, seyir zevki yüksek koşular tertip edildi ve halkın ilgisi de çok yüksekti.

Sezonun en prestijli Kupasını; Ahmet Ömerağa’nın sahibi olduğu ve Cumali Özmeneroğlu’nun antrene ettiği “TARIK“ isimli At, Jokeyi Berkan Öztürk ile Petcon Ltd. Sponsorluğunda kazandı.

B Grubu’nda, Salih Borucu’nun sahibi olduğu ve Mehmet Akmal’ın antrene ettiği “DİAMOND THEODOROS” isimli At, Jokeyi Olgun Öztürk ile Protectorvets Sponsorluğunda Birincilik elde etti.

2 farklı grup halinde tertip edilen koşuların resmi sonuçlarının tam listesi ise şöyle:

A Grubu

1- TARIK

At Sahibi: Ahmet Ömerağa

Jokeyi: Berkan Öztürk

Antrenörü: Cumali Özmeneroğlu

Sponsoru: Petcon Ltd.

2- POYRAZ

At Sahibi: Rüzgar Atlı Spor Kulübü

Jokeyi: Cevdet Moda

Antrenörü: Kani Avkıran

Sponsoru: Akdoğdu yemleri

3- PİPERAS

At Sahibi: Salih Muhasebecioğlu

Jokeyi: Olgun Öztürk

Antrenörü: Kamil Karahüseyin

Sponsoru: Hüseyin Değirmencioğlu

B Grubu

1- DİAMOND THEODOROS

At Sahibi: Salih Borucu

Jokeyi: Olgun Öztürk

Antrenörü: Mehmet Akmal

Sponsoru: Protectorvets Veteriner Kliniği

2- SHOW MUST GO ON

At Sahibi: Ahmet Çoban

Jokeyi: A. Koutsoumbis

Antrenörü: Emine Çoban

Sponsoru: Cypro Chips Trd. Ltd.

3- THOMAS BOY

At Sahibi: Umut Ulaş

Jokeyi: N. Chakk

Antrenörü: Biray Dereseven

Sponsoru: Mehmet Demirağ / Ogün Ulaş