Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY)’ın organize ettiği At Yarışlarında, sezonun yedinci Koşu Tertibi,40. Yıl Cumhuriyet Kupası adıyla bugün gerçekleşti. 40. Yıl Cumhuriyet Kupası’nın sahibi “TARIK” oldu.
Alayköy Hipodromu’nda gerçekleşen At Yarışlarında, seyir zevki yüksek koşular tertip edildi ve halkın ilgisi de çok yüksekti.
Sezonun en prestijli Kupasını; Ahmet Ömerağa’nın sahibi olduğu ve Cumali Özmeneroğlu’nun antrene ettiği “TARIK“ isimli At, Jokeyi Berkan Öztürk ile Petcon Ltd. Sponsorluğunda kazandı.
B Grubu’nda, Salih Borucu’nun sahibi olduğu ve Mehmet Akmal’ın antrene ettiği “DİAMOND THEODOROS” isimli At, Jokeyi Olgun Öztürk ile Protectorvets Sponsorluğunda Birincilik elde etti.
2 farklı grup halinde tertip edilen koşuların resmi sonuçlarının tam listesi ise şöyle:
A Grubu
1- TARIK
At Sahibi: Ahmet Ömerağa
Jokeyi: Berkan Öztürk
Antrenörü: Cumali Özmeneroğlu
Sponsoru: Petcon Ltd.
2- POYRAZ
At Sahibi: Rüzgar Atlı Spor Kulübü
Jokeyi: Cevdet Moda
Antrenörü: Kani Avkıran
Sponsoru: Akdoğdu yemleri
3- PİPERAS
At Sahibi: Salih Muhasebecioğlu
Jokeyi: Olgun Öztürk
Antrenörü: Kamil Karahüseyin
Sponsoru: Hüseyin Değirmencioğlu
B Grubu
1- DİAMOND THEODOROS
At Sahibi: Salih Borucu
Jokeyi: Olgun Öztürk
Antrenörü: Mehmet Akmal
Sponsoru: Protectorvets Veteriner Kliniği
2- SHOW MUST GO ON
At Sahibi: Ahmet Çoban
Jokeyi: A. Koutsoumbis
Antrenörü: Emine Çoban
Sponsoru: Cypro Chips Trd. Ltd.
3- THOMAS BOY
At Sahibi: Umut Ulaş
Jokeyi: N. Chakk
Antrenörü: Biray Dereseven
Sponsoru: Mehmet Demirağ / Ogün Ulaş