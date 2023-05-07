Denizli'de düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında yeni bir rekora imza atıldı.

Zeynep Doğan isimli genç kadın, 43 dakikada 360 adet çöp şiş yiyerek 45 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

'SEVDİĞİM ŞEYLERİ ÖZELLİKLE FAZLA YİYORUM, BUNDAN DOLAYI ALIŞKINIM'

Düzenli bir beslenme alışkanlığının olmadığını ve yarışmada daha fazla yiyebileceğini anlatan 51 kilogram ağırlığındaki yarışmacı Doğan, "Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum, aslen Adanalıyım. 43 dakikada 360 çöp şiş yedim, benim için kolaydı. Kendimi iyi hissediyorum. Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor. Düzenli bir beslenme alışkanlığım yok. Genelde sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım” dedi.

'BU SEFER ÇOK BÜYÜK BİR ÖDÜL VARDI'

Rekorları genellikle zayıf yarışmacıların kazandığını belirten işletme sahibi Yusuf Kaya, "Öncelikle şunu söyleyeyim bizim hiç kolay olmadı, arkadaşımız bizim için çok kolay oldu dedi. Bu sefer çok büyük bir ödül kırıldı. 'Bu da mı olur' dedik ve oldu. En büyük ödülü verdiğimizi düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş. 45 bin TL paramız bir de sınıfının en pahalı telefonun sahibi oldu. Zayıflar genelde kazanıyor, kendimi ispatladım. 2.5 litre kola, 360 çöp şiş, 1 salata ve 1 lavaş yedi, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.