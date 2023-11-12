Bakanlar Kurulu tarafından 44 kişiye daha vatandaşlık verildi. 

İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

İşte vatandaşlık verilen isimler: 

1.       ERCAN HORUŞ

2.       IANA BALANEL

3.       ADVAN TURUNÇ

4.       ESMA KOCAAĞA

5.       TURGAY BABA

6.       AMİR DURDYYEV

7.       REZZUK KIRDAR

8.       TUNCAY KOCAAĞA

9.       ALINA POPA

10.   HANNAN HORUŞ

11.   ERAY ÖZENÇ

12.   BELİN SABIR

13.   ESRA KUZUCU

14.   TUĞÇE UZUÇAR'

15.   ABDO YEŞİL

16.   IŞIL KAVCI

17.   HÜSEYİN KOĞA

18.   MATEO TOSKA

19.   BURCU ALTAN

20.   HADİCE AYAZ

21.   MUSTAFA KARAKURT   

22.   VEDAY DİKİCİ

23.   ROBERTO BAGU DE LA CRUZ

Mahkumların ürettikleri el işleri kermeste sergilendi, satışa sunuldu.. Mahkumların ürettikleri el işleri kermeste sergilendi, satışa sunuldu..

24.   BİLAL ARAS

25.   NECMETTİN KEREMOĞLU

26.   ARİFE KEBİRE NİLGÜN

27.   CANSU KESKİN

28.   YAHYA GÖKTEPE

29.   NECAT HATUN

30.   FATMA NUR KANLICA

31.   ESRA NUR DEMİRTAŞ

32.   HASAN TURAN

33.   EMİNE ARAPOĞLU

34.   NURETTİN GÜMÜŞ

35.   SEDA KIRK

36.   EMİNE EGER

37.   EZGİ KALKAN

38.   SACİDE DOĞANYİĞİT

39.   ÖMER HARAÇ

40.   ELİF DEREBENT

41.   EZGİ KARARTICIOĞLU

42.   ALAADDİN BOĞA

43.   SERPİL BOZARDIÇ

44.   HÜSEYİN ŞİMŞEK