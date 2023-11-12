Bakanlar Kurulu tarafından 44 kişiye daha vatandaşlık verildi.
İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte vatandaşlık verilen isimler:
1. ERCAN HORUŞ
2. IANA BALANEL
3. ADVAN TURUNÇ
4. ESMA KOCAAĞA
5. TURGAY BABA
6. AMİR DURDYYEV
7. REZZUK KIRDAR
8. TUNCAY KOCAAĞA
9. ALINA POPA
10. HANNAN HORUŞ
11. ERAY ÖZENÇ
12. BELİN SABIR
13. ESRA KUZUCU
14. TUĞÇE UZUÇAR'
15. ABDO YEŞİL
16. IŞIL KAVCI
17. HÜSEYİN KOĞA
18. MATEO TOSKA
19. BURCU ALTAN
20. HADİCE AYAZ
21. MUSTAFA KARAKURT
22. VEDAY DİKİCİ
23. ROBERTO BAGU DE LA CRUZ
24. BİLAL ARAS
25. NECMETTİN KEREMOĞLU
26. ARİFE KEBİRE NİLGÜN
27. CANSU KESKİN
28. YAHYA GÖKTEPE
29. NECAT HATUN
30. FATMA NUR KANLICA
31. ESRA NUR DEMİRTAŞ
32. HASAN TURAN
33. EMİNE ARAPOĞLU
34. NURETTİN GÜMÜŞ
35. SEDA KIRK
36. EMİNE EGER
37. EZGİ KALKAN
38. SACİDE DOĞANYİĞİT
39. ÖMER HARAÇ
40. ELİF DEREBENT
41. EZGİ KARARTICIOĞLU
42. ALAADDİN BOĞA
43. SERPİL BOZARDIÇ
44. HÜSEYİN ŞİMŞEK