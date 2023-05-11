Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’taki bir evde önceki gün öğle saatlerinde 5 aylık Esmanur G., yatağında ölü bulundu.
Bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.
ANNE İLE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkarılan Yasemin G. ile Cahit H. tutuklandı.
Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.
BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.