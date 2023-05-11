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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.

Hakim karşısına çıkarılan Yasemin G. ile Cahit H. tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’taki bir evde önceki gün öğle saatlerinde 5 aylık Esmanur G., yatağında ölü bulundu.

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