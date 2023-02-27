AFAD'dan deprem açıklaması geldi.

Yargıtay'dan emsal deprem kararı! Belediye başkanı suçlu bulundu Yargıtay'dan emsal deprem kararı! Belediye başkanı suçlu bulundu

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu. 