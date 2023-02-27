Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.