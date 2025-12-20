Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklandı.

GELİNİNE 2 KİLO ALTIN TAKMIŞTI

Murat Övüç, geçtiğimiz yaz oğlu Burak Can'ı evlendirmiş, gelinine taktığı kilolarca altınla haber olmuştu.

DAHA ÖNCE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sene başında da gözaltına alınıp serbest bırakılan Övüç hakkında şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.