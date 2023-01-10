Diyarbakır'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan otobüs şoförünün ifadesinde hız sınırını aştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 7 Ocak'ta Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç U. yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsünün Diyarbakır-Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrilmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şoför Mehmet Siraç U. jandarmada verdiği ifadesinde, kazanın yaşandığı gece Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra yolcu aldığını ve Iğdır'a doğru hareket ettiklerini belirtti.

''50 KİLOMETRE YAZAN HIZ UYARI TABELASINI GÖRMEDİM''

Mehmet Siraç U., ifadesinde şunları anlattı:

"Saat 02.30 sıralarında Silvan ilçesinde doğru yaklaşık 70-80 kilometre hızla ilerlerken, aracım havanın yağışlı olmasından dolayı kaymaya başladı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Araç dönerek karşı şeride geçti ve sağ tarafa devrildi. Kaza yerinin yaklaşık 500 metre gerisinde yol üzerinde olan 50 kilometre yazan hız uyarı tabelasını görmedim. Jandarma ekipleri gösterdiği zaman fark ettim. Aracı kullanırken uykum yoktu."

KAZADA BİRİ BEBEK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 Ocak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Veysel Bünul (35), Seher Meygil (46) ve torunu 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında şoförler Mehmet Siraç U. ve Bezat Y, muavin Enis P,. firma sahibi Hamza Ç. ve firma yetkilisi Musa Y. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü Mehmet Siraç U. ve firma sahibi Hamza Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.