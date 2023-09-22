Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, güçlendirmesi yapılacak okullardan; Mustafa Kemal İlkokulu, Vadili İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin ihalesinin sonuçlandığını ifade etti.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin de yaptığı açıklamada Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ihalesinin 3 milyon 590 bin 235.60 TL + KDV, Mehmetçik İlkokulu ihalesinin 803 bin 943 TL +KDV, Ağırdağ İlkokulu ihalesinin 603 bin 397.50 TL +KDV, Vadili İlkokulu için 1 milyon 187 bin 261 TL +KDV Mustafa Kemal İlkokulu için ise 1 milyon 25 bin 186 TL+KDV tutarında bağlandığını açıkladı.

Gürcafer: Her hafta ihaleler yapılabilecek

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, okulların güçlendirilmesiyle ilgili gelinen aşamada, önceki gün (20 Eylül Çarşamba) ilk kez 5 okulun ihalesinin sonuçlandığının bilgisini vererek bugün yarın yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Gürcafer, önümüzdeki hafta içerisinde 8-10 tane okulun ihalesinin netleşeceğini kaydederek “Her hafta ihalelerin yapılabileceği aşamaya gelindi” dedi.

“Hafta başında Anıt Mezar Projesi’ne başlanacak”

Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi’nin sözleşmesinin de bugün ya da yarın içerisinde sözleşmesinin imzalanacağının bilgisini veren Gürcafer, bunun sorumluluğunu KTİMB olarak aldıklarını kaydetti. Gürcafer, görev bölümü yapılarak projenin hayata geçirileceğine işaret ederek önümüzdeki hafta başında Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için yapım çalışmalarına başlanmasının öngörüldüğünü söyledi.



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi