Hemşire Fatma Tekdal'dan gelen kahreden haberle Adıyaman ve Şanlıurfa'da can kaybı 19'a yükseldi. Adıyaman'da kaybolan hemşire Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler halen ulaşılamayan kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

DRONLA YAPILAN ÇALIŞMALARDA TESPİT EDİLDİ

Felaketin 6’inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komando Birliği ekiplerince 20 kilometrelik alanda dron ile yapılan aramalarda Göksu Çayı üst kısmında bulunan kanal içerisinde Fatma Tekdal’a ait ceset tespit edildi. Dron ile tespit edilen cesedin bulunduğu yere Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Ekipleri, Polis Dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi ve Tekdal'ın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

KONTEYNER SEL SULARINA KAPILMIŞTI

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taşmıştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapılmıştı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulunmuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERDİR SÜRÜYORDU

Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamamıştı. Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başlamıştı. Son olarak hamile hemşireden kahreden haber geldi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışmalarla 2 aylık hamile Fatma Tekdal’ın cansız bedenini sudan çıkarttı. Tekdal’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan henüz bulunamayan Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmaları da devam ediyor. (İHA/DHA)