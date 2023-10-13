71 yaşına kadar bakire kalan bir erkek, kadınları uzak tutmak için diktiği 15 metrelik çitten bahsetti. Karşı cinsten korktuğu için 55 yıl boyunca kendisini evine kapatan adam halktan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Kendi kendisine bir izolasyon uygulayan Nzamwita evinin etrafındaki devasa çitlerden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

YEREL HALK BAKIYOR

71 yaşındaki adam kadınların evine gelmesinden "gerçekten korktuğunu", dolayısıyla tecrit altında olduğunu itiraf etti. Bu korkuya rağmen adamın hayatta kalmasına yardımcı olan da yerel kadınlar. tek başına ve karşı cinsten uzakta yaşamasına rağmen, müdahale etmezlerse öleceğinden korkan köy kadınlarının yardımını alıyor. Kadınların yiyeceklerini almasına rağmen kadınların kendisine yaklaşmasına dahi izin vermiyor.