Bebeğin ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.06.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahındaki yatağında, annesi ve babası tarafından yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Farhan Adedoyin JAYDEN (E-57 günlük)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “mide içeriği aspirasyonu ve asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

“Mide içeriği aspirasyonu ve asfiksi” nedir?



Mide içeriğinin aspirasyonu, yemek veya sıvıların yanlışlıkla solunum yollarından (soluk borusu) akciğerlere girmesi durumudur. Asfiksi ise solunumun engellenmesi veya durması anlamına gelir. Mide içeriğinin aspirasyonu, solunum yolu tıkanıklığına ve asfiksiye neden olabilir.