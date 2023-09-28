Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde 82 hedef vuruldu

Hava Kuvvetleri tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk’daki 82 hedef etki altına alındı.

Harekâtlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edildi, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Hudut güvenliği

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmdı. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 27’sinin terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63’e yükseldi, yakalanan şahıslardan 360’ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162 bin 415 oldu.

Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 889 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Suriye

Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınıyor.

Bu yılın başından itibaren terör örgütü tarafından harekât bölgelerine 342 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65’i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisiz hâle getirildi.

Azerbaycan

MSB, askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerinin devam ettiği Azerbaycan'ın haklı davalarında da yanında olmayı sürdürüyor.

Karabağ’da gerçekleştirilen askerî operasyon sonrası bölgedeki son durumu yakinen takip ediliyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları destekleniyor.

Kosova / KFOR komutanlığı devir-teslim

Türkiye, Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

MSB, Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

10 Ekim’de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar da devam ediyor. Bu kapsamda görevi devralacak KFOR Komutanı 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargâhı ve SHAPE’te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürüyor.

Savunma sanayii

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayiinde yerlilik ve millîlik oranının yüzde 80’lere yükseldiği bu dönemde ihtiyaç olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanıyor, geliştiriliyor ve üretiliyor.

23 Eylül’de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Savunma Bakanı’nın katıldığı törenle MSB'ye bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemileri AKHİSAR ve KOÇHİSAR’ın denize iniş; Pakistan MİLGEM Projesi’nin 1’inci Gemisi PNS BABUR’un ise teslim törenleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başarıyla icra edildi.

25 Eylül’de ise Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla bağlı şirketimiz ASFAT tarafından modernize edilen Nahçıvan Askerî Kompleksi'nin açılışı yapıldı. Modernize edilen tesis ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan kendi bünyesinde gerçekleştirilebilir hâle getirildi.

Ayrıca, dün itibarıyla 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli’de başlayan TEKNOFEST 2023 İzmir’e; Millî Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dâhil çeşitli hava araçları ve askerî bandonun yanı sıra MSB'ye bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanıyor.

Doğal afetlerle mücadele

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülüyor.

Ayrıca; askerî eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetleriyle destek sağladığımız ve son yaşanan kasırga felaketi ile sarsılan Libyal'ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak uçak ve gemilerle gerekli destek sağlandı.

Öğrenvi ve personel temini

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

2023 yılında; Kara Kuvvetleri için 16 bin, Deniz Kuvvetleri için 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri için 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini yapılması planlandı. Bu kapsamda, 21 Ağustos'ta başlayan başvurular 1 Ekim’e kadar devam edecek.

Bakanlık Kaynakları: Azerbaycan'daki süre. yakından takip ediliyor

Sel felaketinin yaşandığı Libya’daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, yaşanan felaketin ardından Libya’ya yardım eli uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait üç uçağın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdığını hatırlatan kaynaklar, sonrasında TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve TCG Osmangazi ile dört seferde yardım malzemeleri ve araç-gereçlerin gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, yardım faaliyetlerin AFAD koordinesinde devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nın çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren kaynaklar, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini kaydetti.

Suriye’nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışmalar hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı.