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Tutuklananların büyük çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor.

Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

20 AYRI SORUŞTURMADA 829 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 59 tutuklu gencin daha tahliyesine karar verdi. Dün de İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararıvermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protesto eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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