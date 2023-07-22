Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Ülger olayla ilgili bulguları aktardı.

Ülger huzurda bulunan zanlının 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 19:10 raddelerinde Alayköy’de 6 aylık hamile olan S.Ç ile aralarında telefon meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma neticesinde vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurmak suretiyle darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin olayın akabinde olay yerine ambulans ile devlet hastanesi acil servisine kaldırıldığını ve hamile olduğundan dolayı Kadın Doğum servisinde kontrol altına alınıp, yapılan tedavisine müteakip taburcu edildiğini belirtti.

Polis memuru Ömer Ülger zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.