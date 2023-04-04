Mahkemede mesle ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak zanlıların 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan adresindeki ikametgahın Güneye bakan giriş kapısını sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak zorlayıp kilit kısmını kırarak 200 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yaptıklarını ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 40.000 TL olan 1 adet bosch marka kahve makinesi, 1 adet bosch marka çay makinesi, 1 adet bosch marka tost makinesi, 1 adet bosch marka Ketil, 1 adet teka marka şaraplık, 1 adet bosch marka firin, 1 adet 75 ekran samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve 1 adet ayaklı lambader sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis ayrıca zanlıların 24-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan adresindeki içerisinde ikamet edilmeyen binanın Doğuya bakan tuvalet penceresini sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak zorlayıp kilit kısmını kırarak 150 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yaptıklarını ve bina içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 20.000 TL olan 1 adet stilevs marka ocak, 1 adet stilevs marka fırın, bir adet stilevs marka davlumbaz ve 1 adet teka marka mikrodalgayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı A.C ve S.E'nin tutuklandığını ve devam eden soruştruma neticesinde konu sirkat edilen eşyaların resimleri ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa whatsapp üzerinden atılarak fiyat araştırılması yapıldığı söz konusu telefonu Zanlı A.C'nin kullandığı tespit edildini belirtti.

Polis memuru Ozan Kuşak 3 Nisan 2023 tarihinde yapılan soruşturmalar neticesinde sirkat edilen malzemelerin bir kısmı olan Teka marka firin teka marka mikro dalga Stelis marka set üstü ocak ve teka marka firin Lefkoşa'da tespit edilerek emare olarak alındığını söz konusu eşyaları zanlı A.C ile birlikte kız arkadaşı S.E ve 1 şahıs ile birlikte getirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak halen daha aranmakta olan emareler yine meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahsın aranmakta olduğunu alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini daha önceden mahkemeye çıkarılarak elyhine 3 gün tutukluluk emri alınan A.c'nin 8 gün zanlı S.E'nin ise 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker soruşturma maksaltı zanlılar aleyhine talep edilen süreleri onayladı.