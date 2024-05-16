Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 60 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:
1. Ahmet Kumlutepe
2. Furkan uysal
3. Muhammed Enes Tanışman
4. Sara Kulu
5. Mahmut Çelik
6.Sara Cömert,
7. Parvın Hamıdullayeva
8. Ramazan Yayar
9. Esra Nergiz
10. Cengizhan Yılmaz
11. Mehmet Yıldız
12. Yunus Emre Bal
13. Fatma Taşpınar
14. Hasan Çavuşoğlu
15. Kader Taşpınar
16. İbrahim Eke
17. Zeynep Funda Aksoy
18. Gamze Taşpınar
19.Eda Nur Ceyhan
20. Osman Bayraktar
21. Ayla Çobanoğlu
22. Ümran Evrensel
23. Yahya Yavuz
24. Sümeyra Doğanyiğit
25. Meslia Ceylan
26. Rabia Eger
27. Hasan Kaya
28. Jeyhun Yazgeldıyev
29. Mehmet Ali Cangöz
30. Burak Alsan
31. Nurgül Ece
32. Meve Yürük
33. Esra Ünver
34. Taha Can Gürlek
35. Tolga Yusuf
36. Hayri Tekbaş
37. Büşra Çevik
38. Mehmet Nur Çolak
39. Halil İbrahim Karataş
40. Uğur Almas
50. Merve Atak
51. Sibel Yıldız
52. Emre Can Yurttaş
53. Semih Bozturk
54. Melike Nur Geçit
55. Adile Umarlar
56. Hüseyin Gök
57. Şule Topuz
58. Naılya Kamaletdınova
59. Ceyhun Kutlu
60. Seyit Balaban