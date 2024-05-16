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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 60 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

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