Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte, santralin tüm ünitelerinin temeli atıldı, çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden sürdüğü projede bu yıl devreye alınacak ilk ünite için geri sayım başladı. Bu kapsamda Akkuyu NGS, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

TEK BAŞINA TÜRKİYE’NİN YÜZDE 10 İHTİYACINA YETECEK

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

"İSTANBUL’UN İHTİYACININ YÜZDE 90’INI KARŞILAYACAK NİTELİKTE"

Nisan ayının 27'sinde santrale yakıtın geleceğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, “Nükleer santral tek başına İstanbul'un yüzde 90'lık elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede. 60 yıl boyunca da Türkiye'ye üretim yapacak” diyerek şunları dile getirdi:

“İşte geleceğe Sinop'taki kardeşleriyle beraber Türkiye'nin elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 20'sini karşılayacak bir güce kavuşacak. Bu ne demektir? Türkiye'nin önümüzdeki bu yüzyılın kalan 3 çeyreğinde enerji bağımlılığının aza indiği, Karadeniz'deki doğal gazla beraber üretimin gerçekleştirilmesiyle her türlü enerji ihtiyacını karşıladığı bir yapıya kavuşmuş olacak. Dolayısıyla da burada Rusya'yla birlikte inşa ettiğimiz bu binanın yapımında Türklerin çoğunlukla çalıştığı, asıl işin ve büyük işlerin Türk firmamız tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu görmek bizim açımızdan çok gurur verici."