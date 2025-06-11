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Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni Türkiye’ye iade etmeyin, can güvenliğim yok, KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını kaydetti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Ağustos 2023 tarihinden beri 678 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Minareliköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlının yasal statüsüne bakıldığını söyledi.

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