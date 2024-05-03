Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarıyla mercek altına alınan Polat Ailesi hakkında süreç devam ederken, cezaevinden de yeni detaylar geliyor..

Polat çifti son olarak, sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada hakim karşısına çıktı.

Davada azmettirici olarak yer alan çift, suçlamaları reddetti. Dava sonucu sanıkların tutukluk halinin devamına kadar verildi.

Karar sonrası mahkeme salonunda sinir krizi geçiren Dilan Polat, kendini toparlayamadı..

Polat, kendine zarar vermeye başladı.

“Ölmek istiyorum”

Polat, “Ölmek istiyorum” diye bağırarak ortalığı birbirine kattı.

Kollarında ve vücudunda kesikler çıktı

Dilan Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde sinir krizi geçirdi. ‘Neden tahliye kararı uygulanmıyor’ diyen Dilan Polat kendine zarar verdi.

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya, Polat’ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Psikolojik tedavi uygulanıyor

Kaya, Dilan Polat’ın psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Ne olmuştu

Dilan Polat’ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat’ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat’ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce “Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.” ve “Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.” ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Dilan Polat’ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.