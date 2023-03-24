İstanbul'un Pendik ilçesi Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan 2'sinin yangın sırasında otelin bitişiğindeki binanın çatısına atladığı ve buradan itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.



KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA



Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında söz konusu adresteki 7 katlı bir otelin 5. katında yangın ihbarı alındığı, olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangının söndürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çıkan yangında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YAN BİNANIN ÇATISINDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Bu arada yangının ilk anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alevlerden kaçan bazı müşteriler, yan binanın çatısında kurtarılmayı bekledi.