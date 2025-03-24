Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Akyüz'ün hayatı boyunca kimliksiz yaşadığı, hastaneye gidince ortaya çıktı.

Akyüz'un 75 yaşındaki eşi de bu durumu uzun yıllardır sürdürdü ve hastaneye gitmek zorunda kalınca çözüm bulmaya çalıştı.

Fatma Akyüz, resmi olarak heç yaşamamış gibi görünüyor. Akyüz'un 4 çoçuğu da kendi adına kayıtlı değil, bir ömür geçirdiği eşi de kendisiyle evli görünmüyor.

Akyüz'un bu acılı öyküsü, hastaneye gitmek zorunda kalınca ortaya çıktı.

Fatma Akyüz, rahatsızlandığı için komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye giriş kaydını yapmak isteyen komşuları, yaşlı kadının 75 yaşındaki eşi Faruk Akyüz'le irtibata geçince Fatma Akyüz'ün hayatı boyunca kimliği olmadan yaşadığını öğrendi.

Resmi olarak bekar görünen 75 yaşındaki Faruk Akyüz ve kimliksiz yaşayan 70 yaşındaki eşi Fatma Akyüz'ün 4 çocuğunun olduğu ve nüfusta ise başkalarının üzerine kayıtlı oldukları ortaya çıktı.

EŞİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Tek göz bir evde hasta eşine bakan Faruk Akyüz, ölmeden önce eşini Nüfus Müdürlüğüne kaydettirmek istiyor. Yetkililerden yardım isteyen Faruk Akyüz, "Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk." dedi.

4 çocuklarını nüfusa kardeşinin üstüne kayıt ettirdiğini anlatan Akyüz, "Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz. Eşime ben hizmet ediyorum. Yemek yapıp ona veriyorum. Ben de kimsesizim çünkü ne kardeşim var ağabeyim, hepsi öldü" diye konuştu.

"NÜFUS MÜDÜRÜNÜN DE ELİNDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Ailenin evine giden Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş, "Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını öğrendik." dedi. Nüfus dairesine gittiğini söyleyen mahalle muhtarı, "Nüfus dairesi müdürü bize 'bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin' dedi. Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için müdürün de elinden bir şey gelmiyor. Mahkeme açmayı düşündük. Mahkeme açtığımız zaman sürecin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı." diye konuştu.