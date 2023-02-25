Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından teyakkuz haline geçilirken tüm Türkiye yeni depremlerin nerede olacağını merak ediyor. Prof. Dr. Naci Görür de Türkiye'de hangi bölgelerde deprem beklendiğini ayrıntılarıyla açıklayarak anlattı. Son günlerde deprem riskiyle gündeme gelen Bingöl ve çevresi için Görür de bir uyarıda bulundu.

"ORAYA STRES BİRİKTİRMİŞTİR"

Kahramanmaraş depreminin enerjisinin diğer faylara da transfer edilmiş olabileceğine değinen Görür, tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken, Yedisu fayında 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka deprem meydana gelmediğini belirtirken şunları söyledi:

"Yedisu fayında, 7 büyüklüğü üstünde deprem olabilir. Çünkü, 1780’li yıllarda 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. O zamandan beri deprem yok. Üstelik Erzincan depremi oldu ve oraya stres biriktirmiştir. Bu kesimlerde hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz.”

"7.2 VE 7.4"

Görür ayrıca İstanbul'la birlikte Türkiye'de en büyük deprem tehditlerinden biri olduğunu belirttiği Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası için "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MARMARA KIRILMAYA MECBUR"

Görür, İstanbul'da deprem beklendiğini şu sözlerle vurguladı:

"Özellikle İstanbul’da depremi bekliyoruz. Bunun nedenleri var. Bölge sismik bir boşluk. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar Marmara’nın kırılma mecburiyetini gösteriyor. Adalar fayı ve Kumburgaz fayı ya beraber ya da ayrı ayrı kırılacak. Batı Tekirdağ fayının da 1912’de kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla 'İstanbul’da deprem olacak' dememizin nedeni bilimsel gerçeklik.”

"İZMİR BÖLGESİNDE 12-13 TANE AKTİF FAY VAR"

Öte yandan İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Görür şöyle konuştu:

"İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var.”