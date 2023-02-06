Yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır. Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır" denildi.

Bölgede toplam 9 bin 698 arama ve kurtarma personeli ile 216 araç görevlendirildiği kaydedilerek, "Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir.

HOLLANDA, İNGİLTERE, AZERBAYCAN'DAN YARDIM TEKLİFİ

Kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu belirtilerek, "Malatya ve Adana havalimanları uluslararası yardım çağrısı için toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Hollanda, Azerbaycan, İngiltere İNSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alınmıştır. Adana’dan Hatay’a 4 ABD helikopteri ile personel taşınması planlanmıştır. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 179 arama kurtarma personeli gönderilecektir" ifadeleri kullanıldı.