Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. SON ANLARI KAMERADA Ömer Koç'un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu sırada duraktan hareket eden özel halk otobüsü, Koç’a çarptı.

İsias Otel... Bir kişi daha gözaltına alındı

İsias Otel... Bir kişi daha gözaltına alındı

Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Koç (8), okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi.

Kocaeli'de bir ilkokul öğrencisi okula giderken kazada öldü. Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi.

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