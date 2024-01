Geçtiğimiz aylarda baba olduğunu açıklayan Robert De Niro, uzun süre gündemden düşmemişti. 79 yaşındaki oyuncu, Tiffany Chen ile Gia Virginia Chen De Niro adında bir bebek sahibi olmuştu.

AARP The Magazine'e konuşan oyuncu, "80 yaşında baba oldum, harika bir his. Ona baktığımda dert ettiğim her şey uçup gidiyor. Büyüdükçe nasıl olur bilmiyorum ama düşünüyor, her şeyi gözlemliyor ve izliyor. İnanılmaz bir şey. Bunun tadını çıkarmak için olabildiğince uzun süre etrafta olmak istiyorum" dedi.

Röportaj esnasında duygulanan oyuncunun gözleri doldu ve konuşmakta zorlandı.

Oyuncu, Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle En İyi Yardım Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR

Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.

De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile olmuştu. İlk oğulları Elliot’un 1998’de doğumunun ardından boşandılar, ancak 2004’te yeminlerini yenileyerek 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başardılar. Hightower ve De Niro, 2011 yılında ikinci çocukları Helen Grace’e taşıyıcı anne aracılığıyla kavuştu. İkili, 2018’de boşandı.