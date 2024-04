Brezilya'da yaşayan Edson Brandao, 26 Şubat 1967'de doğdu ve 57 yaşında olmasına rağmen çoğu zaman 27 yaşında olduğu sanılıyor. Yazar, fenomen ve dijital pazarlama işletme sahibi Edson, "Kendimi enerji dolu hissediyorum. Hiç yaşlı hissetmiyorum. Bunu açıklayamam ama 30 yaşındaymışım gibi hissediyorum." dedi.

The Sun'da yer alan habere göre, Edson, hayatının büyük bölümünde fitness ve sağlıkla ilgilendiğini ancak bu konuya olan bağlılığının çok inişli çıkışlı olduğunu söyledi. Ancak 40 yaşına geldiğinde sağlığının önemini ve bunu ciddiye alması gerektiğini fark etmeye başladıkça her şey değişti. Sosyal medya aracılığıyla öğrendiği egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık rutinlerinden ilham alarak mümkün olduğunca az yaşlanmaya odaklandı.

Edson, 17 yıldır aynı rutini takip ediyor ve bunun genç görünümünün sorumlusu olduğunu söylüyor. Yazar her gün spor salonuna gidiyor, burada ağırlık kaldırıyor ve 40 dakika kardiyo yapıyor. Ayrıca bol miktarda meyve, sebze ve bol su tüketerek sağlıklı bir diyet uyguluyor.

Edson'un, yaşlanma karşıtı kremler ve haftada bir kez kullandığı kil maskesini içeren sıkı bir cilt bakımı rutini var. Kendisi şunları söyledi: "Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz."

Edson'un genç görünümü, çoğu insanın onu yaşının 30 yaş altındaki biriyle karıştırdığı anlamına geliyor. Edson şöyle konuştu: "Yaşımı söylediğimde çoğu insan şok oluyor, bana asla inanmıyorlar. 23, 25 ve 30 yaşında göründüğümü söyleyenler oldu ama ben 57 yaşındayım!"

Edson, Norveç'in Oslo kentine yaptığı bir gezide, kimliği olmadığı için bir gece kulübünden geri çevrildiğini söyledi. Havaalanında pasaport kontrolü sırasında yaşına bakmadığı için pasaportunun geçerliliği sorgulandığında da benzer bir durumla karşılaştı.

Edson, Instagram sayfasında nasıl genç kalabileceğinize dair ipuçları paylaşıyor. İçeriğinden keyif alan ve ilham alan pek çok kişi olsa da, 57 yaşında olduğuna inanmayan insanlardan da oldukça fazla nefret yorumu aldığını da itiraf ediyor.

Edson şunları söyledi: " Estetik ameliyat mı oldum, botoks mu yaptım, filtre mi kullandım diye soruyorlar ama hiç ameliyat olmadım. Genç görünmenin doğal yollarını bulmak istiyorum. Bazıları yaşlanmaktan korktuğumu söylüyor ama korkmuyorum. Bu kaçınamayacağımız doğal bir süreç ama genç kalmak için elimden geleni yapacağım. Yaşınız ne olursa olsun insanlara her şeyin mümkün olduğu konusunda ilham verecek içerikler üretiyorum."