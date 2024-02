Robert De Niro, Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle En İyi Yardım Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

Geçtiğimiz aylarda ise baba olduğunu açıklayan Robert De Niro, uzun süre gündemden düşmemişti. 80 yaşındaki oyuncu, Tiffany Chen ile Gia Virginia Chen De Niro adında bir bebek sahibi olmuştu.

Oyuncu 10 aylık kızı ile yeni bir kare yayınladı.

Usta oyuncu evinde çekilen kareyi People dergisiyle paylaştı.

"ONA BAKTIĞIMDA DERT ETTİĞİM HER ŞEY UÇUP GİDİYOR"



45 yaşındaki savunma sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile birlikteliğinden olan kızı hakkında konuşan oyuncu, "Çok tatlı bir bebek. Çok sevimli. Ona baktığımda tüm dertlerim uçup gidiyor" dedi.

Daha önce AARP The Magazine'e konuşan oyuncu, "80 yaşında baba oldum, harika bir his. Büyüdükçe nasıl olur bilmiyorum ama düşünüyor, her şeyi gözlemliyor ve izliyor. İnanılmaz bir şey. Bunun tadını çıkarmak için olabildiğince uzun süre etrafta olmak istiyorum" demişti.

TORUNU HAYATINI KAYBETTİ



Geçtiğimiz yıl 19 yaşındaki torunu hayatını kaybeden De Niro, "Öyle olmamalıydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu haberleri ilk gördüğünde inanamadığını "Asla böyle bir şey olamaz sanmıştım" sözleriyle ifade etti.

Robert De Niro'nun kızı Drena, oğlunun ölüm nedeniyle ilgili sosyal medyada açıklamada yaptı. De Niro, "Birisi ona fentanil (fentanyl) satmış. Hala bu şeyleri satan ve satın alanlara söylüyorum, oğlum artık bizimle değil" ifadelerini kullanmıştı.