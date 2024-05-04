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Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan’da Uğur Yıldız’ın ve 19 Nisan’da Adnan Keklik’in cenazesine ulaşılmıştı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrasında Çimen ve Öz’ün cenazeleri ilçe mezarlığına götürüldü. Vali Aydoğdu, işçilerin yakınlarının koluna girerek bir süre cenaze aracının arkasından yürüdü. Ardından cenazeler gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgundan yakınlarınca alınan cenazeler, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi’ne getirildi.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün cenazeleri toprağa verildi.

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