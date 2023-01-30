Eskişehir’de tabancayla eşi Fatma Aslan’ı (84), Bilecik'te oğlu Erol Aslan’ı öldürüp, diğer oğlu Osman Aslan’ı da ağır yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), ‘eşe ve alt soya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, dün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan’ın evine gitti.

Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı ise eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan Aslan, işlemleri sonrası Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi. Polis aracından elinde bastonla inen Mehmet Aslan, savcılık sorgusuna alındı.

"KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİME ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRÜRÜM"

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan şunları söyledi: “Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim."

Eşini mutfakta bulaşık yıkarken başına ateş ederek öldürdüğünü anlatan Aslan, "Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum” dedi.

Öte yandan Fatma ve oğlu Erol Aslan için Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve komşuları katıldı. Fatma Aslan ve Erol Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.