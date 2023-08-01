Küçükçekmece’de 15 yıldır bir binanın giriş katında yaşayan 95 yaşındaki Hikmet Zeren, ev sahibinin icraya vermesi nedeniyle köpeği ve eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.

95 yaşındaki kadının hayatı 3 yıl önce kızı Sevda Koray'ın vefat etmesiyle kabusa döndü.

İddiaya göre, Hikmet Zeren, kızı vefat ettikten sonra abisinin kızı S.Z.'ye banka işlerini halletmesi için vekalet verdi. Son 3 yıldır yeğeni ile ev sahibi arasında kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kira artışındaki farkı 3 senedir alamayan ev sahibi tahliye için dava açtı.

Dava sonucuna göre dün eve gelen icra memurları kararı uyguladı.

Hikmet Zeren, eşyaları ve köpeğiyle birlikte sokakta kalırken komşuları sahip çıktı. Komşularının evlerine davet ettiği Hikmet Zeren geceyi bir komşusunun evinde geçirdi.

Zeren’in komşusu Özlem Sönmez, Zeren’in birikmiş parasına yeğeni tarafından el konulduğunu söyledi. Zeren’in üç yıldır kira artışı yapamadığını anlatan Sönmez, “Kira farkından dolayı ev sahibi icra takibi başlatıyor. Kadın 95 yaşında gelen karara da itiraz edemiyor. Biz son dakika öğrendik, karar kesinleşince evden tahliye kararı çıktı.” dedi.

Sönmez şunları söyledi:

“Burada ev sahibinin vicdanlı olmasını beklerdik. Çünkü kadının parası var. Yeğeninin vicdanlı olmasını beklerdim çünkü parası onda. Çok fazla yaşayacağını tahmin etmiyorum ama o para burada bakımla beraber onu hayatını idame ettirirdi.”