Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü belirledi.



Ay yıldızlı ekibin yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella oldu.



İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti. Yapılan görüşmlerin ardından anlaşma sağlandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME



Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Futbol federasyonu resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.



Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.