ABD’deki 538 delegenin 270’ini kazanan adayın ülkenin yeni başkanı olacağı seçimlerde oy sayımı sürüyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, North Carolina South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah, Idaho ve Wyoming’de seçimi kazanarak 230 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise Virginia, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont’da seçimi kazanarak 209 delege sayısı elde etti.

MACARİSTAN LİDERİ ORBAN'DAN TRUMP'A DESTEK - 09.17

Donald Trump'ın başkanlık adaylığını açıkça destekleyen Viktor Orban, Facebook sayfasından şu paylaşımı yaptı:

“Güzel bir zafer yolunda.”

ABD BASINI: TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 95 - 09.00

The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında bu oranı yüzde 84'e çıkardı. Gazetenin son tahmini ise yüzde 95.

HARRIS BUGÜN KONUŞMAYACAK - 08.48

Harris'in seçim kampanya ekibi, Demokrat adayın bugün bir konuşma yapmayacağını duyurdu.

Harris'in yarın açıklama yapacağı belirtildi.

SALINCAK EYALETLERDEN GEORGIA'YI DA TRUMP ALDI - 08.41

ABD basınının bildirdiğine göre çekişmeli eyaletlerden Georgia'da oyların yüzde 98,4'ü sayıldı.

Trump burada oyların yüzde 50,8'ini alırken Harris ise yüzde 48,3'te kaldı.

TRUMP KONUŞMA YAPACAK - 08.29

Reuters'ın bildirdiğine göre Trump'ın kampanya ekibi, Demokrat adayın Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığını açıkladı.

Trump burada destekçilerine hitap edecek.