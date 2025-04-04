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Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 301'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 792'ye yükseldi.

Xinhua ajansının Myanmar Devlet Televizyonuna (MRTV) dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

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