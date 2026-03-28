Suda’da en az 10 gün kalması beklenen geminin mevcut imkânlarla onarılamayacağının anlaşılması üzerine, sadece dört gün sonra apar topar Hırvatistan’ın Split kentindeki tesislere sevk edilmesine karar verildi.

Teknik incelemeler, yangının yol açtığı hasarın ilk tahminlerin ötesinde olduğunu ve Girit’te giderilemeyecek boyutta bulunduğunu ortaya koydu. Hasarın büyüklüğü, geminin İran tarafından vurulduğu yönündeki iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.

ABD ordusu 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, geminin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

ASKERLERİ KAZIKLAMIŞLAR

Geminin Suda’da bulunduğu süre boyunca Giritli esnafın liman yakınında kurduğu pazarda Amerikan denizcilere yüksek fiyatlar uyguladığı da öne sürüldü. Yunan basını, 4 Euro’luk döner dürümün 17 Euro’ya satılmasını “tuhaf” olarak değerlendirdi.