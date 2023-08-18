Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının uzatıldığını açıklayarak, tepki gösterdi.

ABD’nin 1987 yılından beri Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah satış kısıtlamalarını 2020 yılında kısmen, 2021 yılında ise tamamen kaldırmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 18 Ağustos 2023 tarihli açıklamasıyla, silah ambargosunun kaldırılması kararının, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2024 yılına kadar bir yıl süre ile uzatıldığı duyurulmuştur” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “ABD Yönetimi’nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının birçok ülkeyle askeri iş birliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi’nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur” dedi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bunun yanı sıra, 17 Ağustos 2023 tarihinde ABD 6. Filosu’na bağlı USS Ramage isimli, Arleigh Burke tipi güdümlü roket destroyerinin, Güney Kıbrıs’ın Limasol Limanına bir “olağan liman ziyareti” gerçekleştirmiş olması da endişe vericidir.

ABD savaş gemilerinin sözde “liman ziyaretleri”nin süreklilik kazanması, adada huzur ve istikrarın muhafazası bakımından kaygı verici olduğu gibi, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki askeri tahriklerini teşvik eder niteliktedir.

ABD’nin her vesileyle Rum tarafı ile “ortaklık ve iş birliği” kisvesi altında, savunma alanında hız kazanan kışkırtıcı adımlarını desteklemekten kaçınmaya ve ada ile bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile atmaya devam edeceğimizi yineleriz.”