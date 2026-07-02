Bunlar da ilginizi çekebilir

Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

AB ile Çin ticaret ilişkilerini dengelemek için ortak çalışma başlattı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi'nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.