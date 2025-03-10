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Air India'nın yolcuların varış noktalarına ulaşmaları için alternatif uçuşlar ve konaklama imkanı ayarladığı aktarıldı.

ABD'nin Chicago kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere 6 Mart'ta havalanan yolcu uçağı hakkında Air India tarafından yapılan açıklamada, '"AI126" sefer sayılı uçağın havalandıktan yaklaşık 5 saat sonra Chicago'ya dönmesinin teknik sorundan kaynaklandığı' bilgisi aktarıldı.

ABD'den Hindistan'a gitmek üzere havalanan Air India'ya ait yolcu uçağının, havalanmasının ardından Chicago'ya geri döndüğü bildirildi. Hindistan basınında yer alan bilgilere göre yolcu uçağının 12 tuvaletinden 11'inin tıkandığı aktarıldı.

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