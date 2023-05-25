Haravgi gazetesi, “Hermes Airports” şirketinin üst düzey yetkililerinden Maria Kurupi’nin “InBusinessNews”a yaptığı açıklamaya göre, üç havayolu şirketinin Güney Kıbrıs ile ABD arasında direkt uçuş yapılmasına ilgi gösterdiğini ve konunun, 3 şirketin katıldığı “Routes 2023” kongresinde ele alındığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs-ABD arasındaki direkt uçuş konusunun henüz erken aşamada olduğunu; ancak söz konusu 3 şirketin, 2-3 önkoşulun yerine getirilmesinin ardından bu uçuşları gerçekleştirme imkanı olacağını kaydetti.

Haberde, direkt uçuşlarla ilgili en önemli hususun da arz-talep olduğu ve henüz, direkt uçuşlarla ilgili yeterli arz-talebe ulaşılamadığı ifade edildi.