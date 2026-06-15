Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Şerif açıklamasında, “Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleşecek.” dedi.

Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür

Şerif, anlaşmaya katkılarından dolayı Türkiye’ye de teşekkür etti:

“Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıklarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ne ve İran İslam Cumhuriyeti’ne teşekkür ederiz. Bu arabuluculuk çabasındaki ortaklarımız olan Katar Devleti’nin değerli liderliğine de bu anlaşmaya varılmasındaki desteklerinden ötürü en içten şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, bu konudaki devasa katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyoner liderliklerine özellikle teşekkür ederim.”

ABD Başkanı Trump: İran ile anlaşma artık tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı’nın açılarak ABD’nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtti.

Trump, açıklamasında, “İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim! Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı’nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve aynı zamanda ABD’nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akışına izin verin.” ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğruladı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanacağını bildirdi.

İran’ın Tesnim Haber Ajansına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD ile varılan anlaşma hakkında açıklama yaptı.

Garibabadi, “Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni cuma günü İsviçre’de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları, görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar, ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD’nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır.” ifadeleri kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti.

Anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını belirten Garibabadi, “Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak.” dedi.

Anlaşma metninde “İran’ın tüm önemli görüşlerinin” yer aldığını aktaran Garibabadi, 19 Haziran’daki imza töreninden önce anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

İsrail’in Lübnan’a saldırısının ardından İran Silahlı Kuvvetleri’nin karşı saldırıya hazırlandığını ifade eden Garibabadi, bu kararlılığın ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e karşı pozisyon almasına ve anlaşma metninde bazı konuların ilerlemesine yardımcı olduğunu aktardı.

Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin anlaşmaya rağmen “düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu” belirtti.