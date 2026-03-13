CENTCOM'dan, gece Irak'ın batısında düşen, ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağının mürettebatına ilişkin açıklama yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "6 mürettebattan 4'ünün vefat ettiği teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak uçağın düşmesi dost ya da düşman ateşi sonucu olmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

CENTCOM gece saatlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.