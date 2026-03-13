Politis gazetesinin haberine göre, geçen hafta gerçekleştirilen kontrollerde sığınak olarak kayda geçirilen 194 yerin kullanılabilir durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta sığınaklarla ilgili yapılan kontrollerde çok sayıda sığınağın yasadışı şekilde daireye çevrildiği kaydedildi.

Yapılan anlaşmalarda boşluklar bulunması ve anlaşmaların yaptırım içermemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın da gerekli önlemleri alamadığı ifade edildi.

Gazete, 2000-2013 döneminde toplam kapasitesi yaklaşık 250 bin kişi olan 2 bin 300 sığınak yapıldığını kaydederken, Sivil Savunma tarafından geçen hafta ilk kez tüm sığınaklarda gerçekleştirilen kontrollerde bunların 194’ünün kullanılabilir durumda olmadığının tespit edildiğini yineledi.

Haberde Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou’nun, Sivil Savunma'nın sığınaklarla ilgili yapması gereken kontrolleri gerçekleştirmemesi konusundaki sorumluluğa işaret ettiği ve bu durumdan duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemediği de belirtildi.