Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyuran Parnell, bu sürecin 6 ila 12 ay sürebileceğini belirtti.

Parnell, söz konusu kararın, sahadaki koşulların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından alındığını kaydetti.

ABD ordusunun verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Almanya'da 36 bin 400'ün üzerinde ABD askeri konuşlanmış durumda. Bu sayıyla Almanya, "Japonya'dan sonra ABD dışında en büyük 2. ABD askeri üssü" konumunda bulunuyor.

- Merz'in açıklaması ve Trump'ın tepkisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." demişti.

ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merz'in bu açıklamalarına karşı Trump, sosyal medya hesabından, "Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.