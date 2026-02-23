Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.

Wall Street Journal gazetesi, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle, ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.

ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti.

Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladı.

